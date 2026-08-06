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Кадры для соцсетей и реальность: почему Кристине Орбакайте не удалось примирить сыновей

Кадры для соцсетей и реальность: почему Кристине Орбакайте не удалось примирить сыновей

В личном блоге Кристины Орбакайте появился ролик из европейского отпуска, где она позирует вместе со всеми своими детьми: дочерью Клавой и сыновьями Никитой Пресняковым и Дени Байсаровым.

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