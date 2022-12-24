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Овечкин – 1-я звезда матча с «Виннипегом»: 2+1, 7 бросков, 3 хита, «+2» за 22:02

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (2+1) очка в игре чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) и был признан первой звездой.

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