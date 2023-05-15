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В Чебулинском округе Кузбасса построят животноводческий комплекс на 5200 голов

В Чебулинском округе Кузбасса построят животноводческий комплекс на 5200 голов

Автоматизированный животноводческий комплекс на 2400 коров и 2800 голов молодняка будет построен в Чебулинском муниципальном округе в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года, принятой по решению Владимира Путина.

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