«Когда Ковальчук пришел в «Авангард», команда стала более сплоченной»

Одним из лидеров нынешнего регулярного чемпионата КХЛ стало московское «Динамо». Бело-голубые идут вторыми в Западной конференции, набрав одинаковое количество очков с лидирующим ярославским «Локомотивом» и сыграв на один матч больше него.
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