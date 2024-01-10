«Когда Ковальчук пришел в «Авангард», команда стала более сплоченной»

Одним из лидеров нынешнего регулярного чемпионата КХЛ стало московское «Динамо». Бело-голубые идут вторыми в Западной конференции, набрав одинаковое количество очков с лидирующим ярославским «Локомотивом» и сыграв на один матч больше него.