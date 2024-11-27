Две сестры сбежали из дома и обвинили отца в желании выдать их замуж

Фото: mirtesen.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что в Казани произошел инцидент, который привлек внимание общественности: две сестры, 18 и 20 лет, сбежали из родного дома, обвиняя своего отца в намерении насильно выдать их замуж.
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