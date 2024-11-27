Дикий Юг - Прир...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дикий Юг - Природа Юга России

8 подписчиков

Две сестры сбежали из дома и обвинили отца в желании выдать их замуж

Две сестры сбежали из дома и обвинили отца в желании выдать их замуж

Фото: mirtesen.ru Новости дня за сегодня  сообщают о том, что в Казани произошел инцидент, который привлек внимание общественности: две сестры, 18 и 20 лет, сбежали из родного дома, обвиняя своего отца в намерении насильно выдать их замуж.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх