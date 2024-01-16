Нововоронежская АЭС после ночной атаки дронов продолжила штатную работу

Нарушений безопасной эксплуатации нет, говорится в сообщении станции. «Энергоблоки № 4, 5, 6 и 7 функционируют в обычном режиме и несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком», — уточнили сотрудники ядерного объекта.