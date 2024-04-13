Трусова заявила, что выступила на шоу Тутберидзе в Москве хуже, чем в Петербурге

Серебряная призерка зимних Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова заявила, что выступление на шоу Этери Тутберидзе в Москве, прошедшее 12 апреля, вызвало у нее смешанные чувства.
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