Признак, что ваш брак дал серьезную трещину

Отношения стали обузой и теперь даже лицо любимого человека бесит? Проверьте, нет ли других признаков, намекающих на то, что дело близится к разводу? Отношения стали обузой и теперь даже лицо любимого человека бесит? Проверьте, нет ли других признаков, намекающих на то, что дело близится к разводу? Вы проводите раздельно много времени Конечно, муж и жена с большим стажем семейной жизни вовсе не обязаны всегда и везде быть вместе.