Петербургские врачи спасли новорожденного с критическим пороком сердца

Операцию провели через пять дней после появления малыша на свет В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинский университета рассказали о спасении врачами новорожденного ребенка из Ленинградской области.
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