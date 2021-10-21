Главные новости за ночь: финальная стадия одобрения «Спутника» ВОЗ, личная «соцсеть правды» Трампа и признаки ковидного кашля

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что предквалификационный отбор вакцины «Спутник V» для одобрения ВОЗ вступает в финальную стадию.