«Была забавной»: Рэдклифф трогательно простился со звездой «Гарри Поттера»

Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный исполнением роли Гарри Поттера в экранизации романов писательницы Джоан Роулинг, трогательно простился с актрисой Мэгги Смит, которая умерла в возрасте 89 лет, пишет Daily Express.
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