«Заведомо убыточный проект»: в омском «Авангарде» отказались от идеи строительства пятизвездочного отеля у Арены.
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«Заведомо убыточный проект»: в омском «Авангарде» отказались от идеи строительства пятизвездочного отеля у Арены.