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Марочко: ВС РФ в сентябре уничтожили на рубежах ЛНР почти 47 тысяч солдат ВСУ

Марочко: ВС РФ в сентябре уничтожили на рубежах ЛНР почти 47 тысяч солдат ВСУ

Российские военнослужащие в сентябре текущего года отразили 114 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской народной республики и уничтожили почти 47 тысяч украинских военных и наемников.

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Комментарии
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Кошмар
Почти 100 000 уничтожено только за август, сентябрь, и только в ЛНР. А сколько по всему фронту СВО?
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17 час.
Василий Баранов
Байка вот такая, даже не байка, а быль: Мне отец, участник и инвалид великой отечественной войны,  рассказывал... Царство ему небесное. Докладывает каждый день снайпер-новичок  командиру: уничтожено 300 фрицев, уничтожено 500 фрицев, уничтожено 700 фрицев и так целый месяц. А потом командир и говорит снайперу: Всё. Всех фрицев ты пред нашими окопами перебил. Иди теперь к траншеям немцев не боясь  - проверь  - так ли это? Может живой кто ещё есть? Я знаю, что за каждого убитого врага и уничтоженную технику противника Сталин платил деньги. И деньги не плохие. Очень солидные деньги. Теперь вопрос: сегодня на СВО такая практика сохранилась?
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17 час.
Кошмар
Сейчас за уничтоженную технику только платят. И только за ту, что подтверждена объективным контролем. Так что, байка твоя не к месту. Кстати, убитых снайпером в ВОВ, тоже подтверждать надо было.
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17 час.

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