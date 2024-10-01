Марочко: ВС РФ в сентябре уничтожили на рубежах ЛНР почти 47 тысяч солдат ВСУ

Василий Баранов

Байка вот такая, даже не байка, а быль: Мне отец, участник и инвалид великой отечественной войны, рассказывал... Царство ему небесное. Докладывает каждый день снайпер-новичок командиру: уничтожено 300 фрицев, уничтожено 500 фрицев, уничтожено 700 фрицев и так целый месяц. А потом командир и говорит снайперу: Всё. Всех фрицев ты пред нашими окопами перебил. Иди теперь к траншеям немцев не боясь - проверь - так ли это? Может живой кто ещё есть? Я знаю, что за каждого убитого врага и уничтоженную технику противника Сталин платил деньги. И деньги не плохие. Очень солидные деньги. Теперь вопрос: сегодня на СВО такая практика сохранилась?