Телеканал "КРЫМ 24"

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На пожаре в Алупке погибли двое мужчин

Рано утром в Алупке загорелось недостроенное здание по улице Фрунзе. В пожаре погибли двое мужчин, сообщает Следком.

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