В Евросоюзе рассматривают новые санкции против российской нефти с возможным военным сопровождением

Европейский союз разрабатывает новые меры по ограничению морских перевозок российской нефти. Об этом сообщил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер в интервью изданию «Известия».
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