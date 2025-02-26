Юра Борисов сыграет Кустурицу

Сербский режиссер Эмир Кустурица подтвердил участие актера Юры Борисова в своем новом фильме, который будет носить автобиографический характер и получит название «Как я не снял „Преступление и наказание“».
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