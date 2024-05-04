Марат Башаров не рад роману экстрасенсов Певчей и Сакова

В «Новой Битве экстрасенсов» образовалась любовная пара. С 4 мая в шоу участники будут обсуждать не только испытания, но и личную жизнь главных героев, которые расскажут про свой роман на многомиллионную аудиторию, передает «СтарХит».
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