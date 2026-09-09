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Участника ЧМ-2026 Вольпато оштрафовали за вождение в состоянии наркотического опьянения

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Австралии Кристиан Вольпато был оштрафован полицией Нового Южного Уэльса за вождение в состоянии наркотического опьянения, сообщает Associated Press.

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