Эколог не исключила заболеваний у дельфинов из-за мазута в Черном море

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дельфины избегают нефтяных пятен, однако последствия после попадания мазута в Черное море могут быть отложенными – если токсичные вещества накопятся в организмах животных в большом количестве, есть риск вспышки инфекционного заболевания, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов ".
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