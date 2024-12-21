Эколог не исключила заболеваний у дельфинов из-за мазута в Черном море

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дельфины избегают нефтяных пятен, однако последствия после попадания мазута в Черное море могут быть отложенными – если токсичные вещества накопятся в организмах животных в большом количестве, есть риск вспышки инфекционного заболевания, сообщила РИА Новости директор Научно-экологического центра спасения дельфинов ".