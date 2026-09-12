Мартин Брандл: Эта квалификация показала, почему чемпион – Норрис, а не Рассел

McLaren Пилот McLaren Ландо Норрис завоевал поул на первом в истории Формулы 1 Гран При Испании на трассе Мадринг, и эксперт Sky Мартин Брандл считает, что решающий круг наглядно продемонстрировал, почему британец является действующим чемпионом мира.