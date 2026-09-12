Мартин Брандл: Эта квалификация показала, почему чемпион – Норрис, а не Рассел

McLaren Пилот McLaren Ландо Норрис завоевал поул на первом в истории Формулы 1 Гран При Испании на трассе Мадринг, и эксперт Sky Мартин Брандл считает, что решающий круг наглядно продемонстрировал, почему британец является действующим чемпионом мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым