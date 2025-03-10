"Купол Донбасса" уничтожил 223 беспилотника ВСУ за неделю в ДНР

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за прошедшую неделю перехватила 223 беспилотника ВСУ над Донецком и Макеевкой, сообщили в Штабе обороны ДНР.
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