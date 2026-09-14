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Сын Виктора Цоя решил зарегистрировать товарный знак «Кино»

Сын Виктора Цоя решил зарегистрировать товарный знак «Кино»

Сын рок-музыканта Виктора Цоя Александр захотел зарегистрировать в России товарный знак «Кино» для ювелирных изделий, пищевых ароматизаторов и закусок.

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