В Смоленской области сотрудники полиции пресекли реализацию контрафактной продукции известных спортивных брендов

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области в результате оперативно-профилактических мероприятий установлено, что в Рудне 30-летний индивидуальный предприниматель торгует контрафактной обувью.
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