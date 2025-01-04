Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Мобилизовали с улицы. На Украине рассказали о чудовищных потерях бригады ВСУ под Покровском

Мобилизовали с улицы. На Украине рассказали о чудовищных потерях бригады ВСУ под Покровском

Вооруженные силы Украины потеряли под Красноармейском (украинское название — Покровск) более ста бойцов за несколько дней, заявил в интервью «Украинской правде» главный редактор украинского издания «Цензор.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Не все умели воевать, и не все смогли сопротивляться, но они держали рубеж до последнего не зная ради чего гибнут и не пытаясь разобраться! Сегодня понятно всем страна &quot;У&quot; обречена в борьбе США за своё господство в Мире руками этих бездумных и ранее радостно прыгающих людей.
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15 час.

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