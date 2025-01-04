Вооруженные силы Украины потеряли под Красноармейском (украинское название — Покровск) более ста бойцов за несколько дней, заявил в интервью «Украинской правде» главный редактор украинского издания «Цензор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии