Мобилизовали с улицы. На Украине рассказали о чудовищных потерях бригады ВСУ под Покровском

Геннадий Бережнов

Не все умели воевать, и не все смогли сопротивляться, но они держали рубеж до последнего не зная ради чего гибнут и не пытаясь разобраться! Сегодня понятно всем страна "У" обречена в борьбе США за своё господство в Мире руками этих бездумных и ранее радостно прыгающих людей.