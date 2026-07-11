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Дети в интернате, родители — на съёмках: истории четырёх звёзд, отдавших своих сыновей в пансионы

Дети в интернате, родители — на съёмках: истории четырёх звёзд, отдавших своих сыновей в пансионы

Пока страна рукоплескала их таланту, собственные дети этих артистов росли в интернатах. Бесконечные съёмки, бесконечные гастроли, разводы и личные трагедии — у каждого из них нашлась своя причина.

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