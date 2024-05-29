Мэр Москвы: Открылся новый подземный переход к городскому вокзалу в Зеленограде

Вокзал обслуживает более 31 тысячи пассажиров ежедневно В своем телеграм-канале Сергей Собянин объявил о запуске нового подземного перехода на московский городской вокзал Зеленоград — Крюково, который пролегает через улицу Ленина.
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