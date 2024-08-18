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Shot: пропавшего под Курском после издевательств пенсионера пока не нашли

Shot: пропавшего под Курском после издевательств пенсионера пока не нашли

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что соседи Григорьева якобы подтвердили его семье, что видели пенсионера у дома Внучка Александра Григорьева, над которым глумились ВСУшники в касках СС, заявила, что у семьи до сих пор нет подтверждений, что с дедушкой всё в порядке.

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