Shot: пропавшего под Курском после издевательств пенсионера пока не нашли

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что соседи Григорьева якобы подтвердили его семье, что видели пенсионера у дома Внучка Александра Григорьева, над которым глумились ВСУшники в касках СС, заявила, что у семьи до сих пор нет подтверждений, что с дедушкой всё в порядке.