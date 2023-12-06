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Царьград

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Эксперт рассказала, кому из пенсионеров выплатят по 15 000 рублей на Новый год

Эксперт рассказала, кому из пенсионеров выплатят по 15 000 рублей на Новый год

Людмила Иванова-Швец порадовала пенсионеров информацией о новых выплатахНа сайте "teleprogramma" появились комментарии доцента кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.

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