Эксперт рассказала, кому из пенсионеров выплатят по 15 000 рублей на Новый год

Людмила Иванова-Швец порадовала пенсионеров информацией о новых выплатахНа сайте "teleprogramma" появились комментарии доцента кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии