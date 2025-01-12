Такси и электричка столкнулись на переезде у поселка Щеглово (Всеволожский район Ленобласти). Водитель Geely выехал на пути на запрещающий сигнал.
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Такси и электричка столкнулись на переезде у поселка Щеглово (Всеволожский район Ленобласти). Водитель Geely выехал на пути на запрещающий сигнал.