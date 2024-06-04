Команда Final Fantasy XIV: Dawntrail поделилась новыми CG-артами персонажей расширения Не...

Команда Final Fantasy XIV: Dawntrail поделилась новыми CG-артами персонажей расширенияНедавно Square Enix открыла новый сайт Final Fantasy XIV, посвященный расширению Dawntrail, и теперь там появилась целая партия новых CG-артов персонажей игрыЧитать дальше → источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)