В Ивановской области в суд ушло дело о погибших в ДТП подростках на питбайке

В Родниковском районе уголовное дело о погибших в ДТП детях передано в суд. 43-летнего жителя Вичуги обвиняют по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии