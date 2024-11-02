В Ивановской области в суд ушло дело о погибших в ДТП подростках на питбайке

В Родниковском районе уголовное дело о погибших в ДТП детях передано в суд. 43-летнего жителя Вичуги обвиняют по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».