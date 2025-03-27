В госпитале Бурденко создали три метода лечения фантомных болей после ампутации

Одна из главных проблем российских военных медиков - фантомные боли у пациентов после ампутаций. С одной стороны, бойцы получают современные протезы, которые делают их жизнь почти такой же, как до ранения.
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