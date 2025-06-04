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Позитив для оптимистов

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Свежие комментарии

  • Океан
    Там тоже можно работать и танцевать...все как они хотели.«Вы серьезно? За ...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Меньше ля-ля-ля и больше дела. Договариваются только с сильными, способными реализовать любой сценарий в любой точке ...Последствия удара...
  • Александра Савина
    Полностью с вами согласна, хоть они и относятся к РОССИИ, но видно воспитаны с ненавистью к русским и к героям РОССИИ«Вы серьезно? За ...

Последствия удара по «стратегам» России. Молчание Кремля…

Последствия удара по «стратегам» России. Молчание Кремля…

Опуская полнейшую слабость , допущенную спецслужбами России, не просчитавших возможность доставки беспилотников к важнейщим военным базам обычными грузовыми фурами, я хотел бы остановиться на вариантах ответа Кремля.

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Комментарии
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Вера смелых
Браво, Ваш коммент - один из самых разумных и достойных в этой ветке!   У многих же только попыхивание  пердаков, и позвякивание крышек на булькающих чайниках.                                                               Злопыхательство и критиканство после совершившегося факта, которого было трудно предотвратить - это даже не реакция обывательская, это реакция жлобская. Ага, вот они, будь в ФСБ, сообразили  бы, они бы предусмотрели! ...                                                                     А вот выдержанных, достойны реакций, к сожалению, мало...   Нормальный человек обычно не подозревает о подлости , и замыслы чёрной душонки  предугадать невозможно.
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4 час.
W
Walery
В Союзе были ж/д составы с баллистическими ракетами и Штаты  в первую очередь при долбанном горбачеве потребовали их уничтожить.   Сегодня крутые хохлы реализовали аналогию идеи на автотранспорте...   По всему они эти варианты типа на Газелях уже практиковали в РФ  - ну не в самом же деле они отправляли предыдущие свои дроны из своей хохландии например... - по Столице, если РФ есть проходной двор для терроризма.
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4 час.
brigadier21 Snytsarienko
Меньше ля-ля-ля и больше дела. Договариваются только с сильными, способными реализовать любой сценарий в любой точке мира. А слабых бьют и не пользы ради, а кайфа для.
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2 час.
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