Последствия удара по «стратегам» России. Молчание Кремля…

Вера смелых Браво, Ваш коммент - один из самых разумных и достойных в этой ветке! У многих же только попыхивание пердаков, и позвякивание крышек на булькающих чайниках. Злопыхательство и критиканство после совершившегося факта, которого было трудно предотвратить - это даже не реакция обывательская, это реакция жлобская. Ага, вот они, будь в ФСБ, сообразили бы, они бы предусмотрели! ... А вот выдержанных, достойны реакций, к сожалению, мало... Нормальный человек обычно не подозревает о подлости , и замыслы чёрной душонки предугадать невозможно.

W Walery В Союзе были ж/д составы с баллистическими ракетами и Штаты в первую очередь при долбанном горбачеве потребовали их уничтожить. Сегодня крутые хохлы реализовали аналогию идеи на автотранспорте... По всему они эти варианты типа на Газелях уже практиковали в РФ - ну не в самом же деле они отправляли предыдущие свои дроны из своей хохландии например... - по Столице, если РФ есть проходной двор для терроризма.