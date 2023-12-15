Зеленского посадили неожиданно. Вместо Брюсселя он попал в Рамштайн

Украинского президента не довезли до саммита Евросоюза, решение не давать больше денег Украине приняли без него Михаил Зубов На фото: президент Украины Владимир Зеленский в Висбаден (Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/) Последние приключения украинского президента вызывают недоумение.