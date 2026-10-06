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Царьград

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«Хевелюкс» оставил туристов без миллионов и без путевок в аэропорту

«Хевелюкс» оставил туристов без миллионов и без путевок в аэропорту

Клиенты "Хевелюкс" из Московской области остались без денег и путевок. Владельцы турагентства Кирилл и Ольга Григорьевы исчезли, закрыв офис и оставив путешественников в неведении об их турах и миллионах рублей убытков.

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