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Захарова заявила, что слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом РФ «не вяжутся» с политикой Вашингтона

Захарова заявила, что слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом РФ «не вяжутся» с политикой Вашингтона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий между Штатами и российским народом "не вяжутся" с текущей политикой Вашингтона.

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