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Кандидат в президенты США Рамасвами не будет участвовать в праймериз в Колорадо

Кандидат в президенты США Рамасвами не будет участвовать в праймериз в Колорадо

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами пообещал отказаться от участия в местных праймериз республиканцев в Колорадо до тех пор, пока имя экс-президента США Дональда Трампа не вернут в бюллетень.

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