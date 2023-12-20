Кандидат в президенты США Рамасвами не будет участвовать в праймериз в Колорадо

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами пообещал отказаться от участия в местных праймериз республиканцев в Колорадо до тех пор, пока имя экс-президента США Дональда Трампа не вернут в бюллетень.
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