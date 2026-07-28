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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски в январе отказался от 100 млн евро в год в Саудовской Аравии из-за желания играть за «Барселону», рассказал агент Захави: «Контракт лежал на столе»

Пини Захави рассказал, что ради «Барселоны» Роберт Левандовски отказался от контракта на 200 млн евро.

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