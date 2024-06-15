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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болельщик из Белгорода, вывесивший флаг РФ на матче Евро: «Вы из России и все негодяи» – ничего подобного. Местные подходили, фотографировались»

На матче открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1) Василий вывесил на трибунах флаг России.

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