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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер не считает «Ред Булл» лучшей машиной в «Ф-1»: «Если кто-то привозит обновления, расстановка сил тут же меняется»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о расстановке сил в пелотоне по итогам Гран-при Сингапура .

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