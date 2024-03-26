В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в незаконном проведении азартных игр на территории республики

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 14-ти участников организованной преступной группы, действовавшей на территории Чувашской Республики.
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