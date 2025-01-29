В Архангельске перед судом предстанут брат и сестра, обвиняемые в сбыте наркотиков

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Котласа и его сестры, обвиняемых в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размереСледствием установлено, что в январе 2024 года обвиняемые приехали в Архангельск, где, действуя совместно с неустановленными лицами, занимались распространением наркотиков через тайники-закладки.