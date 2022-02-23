Больше всего на предматчевой пресс-конференции перед ответной игрой с «Бетисом» главного тренера «Зенита» Сергея Семака спрашивали о составе собственной команды.
Популярные статьи
- Возможна ли недооценка соперника у «Бетиса». В последних матчах многим давали отдыхать, но сложно сказать - перед «Зенитом» или перед дерби с «Севильей». Мнение Семака
- Главного тренера «Зенита» пытали о составе. Оказывается, проблем хватает - Семак назвал тех, кто не сыграет и у кого есть шансы
- Депутаты Европарламента атакуют петербургский финал Лиги чемпионов-2021/22 и требуют от УЕФА разорвать контракт с «Газпромом»
Свежие комментарии