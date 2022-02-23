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Главного тренера «Зенита» пытали о составе. Оказывается, проблем хватает - Семак назвал тех, кто не сыграет и у кого есть шансы

Главного тренера «Зенита» пытали о составе. Оказывается, проблем хватает - Семак назвал тех, кто не сыграет и у кого есть шансы

Больше всего на предматчевой пресс-конференции перед ответной игрой с «Бетисом» главного тренера «Зенита» Сергея Семака спрашивали о составе собственной команды.

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