Собянин: Новую связку на МСД вдоль Каспийской улицы достроят в 2026 году

Улучшится транспортная доступность пяти районов Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в официальном канале Telegram, планируется создать значимую транспортную инфраструктуру на пересечении Московского скоростного диаметра (МСД) и улицы Бакинская.
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