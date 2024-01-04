Китай увольняет ответственного за игровую индустрию после жестких ограничений и падения акций

По сообщению агентства Reuters, китайское правительство отправило в отставку одного из своих высших должностных лиц после того, как были объявлены новые нормы для игровых разработчиков и издателей в стране.
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