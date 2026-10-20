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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ожидает допуска российских биатлонистов к соревнованиям. В декабре 2025 года Союз биатлонистов России (СБР) подал иск к Международному союзу биатлонистов (IBU) в Спортивный арбитражный суд (CAS), требуя снять отстранение со спортсменов.