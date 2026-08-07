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Байрон Скотт считает, что титул с «Филадельфией» не поднимет Леброна Джеймса выше Майкла Джордана: «Эм Джей выходил в финал шесть раз и ни разу не проиграл»

Трехкратный чемпион НБА Байрон Скотт заявил, что чемпионский титул Леброна Джеймса с «Сиксерс» не изменит его положения в дебатах о лучшем игроке в истории.

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