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Эпидемиолог обозначил правила ношения маски в общественном транспорте

Эпидемиолог обозначил правила ношения маски в общественном транспорте

На фоне роста числа случаев заражения COVID-19 в России важно не игнорировать правила безопасности во время поездок в общественном транспорте, заявил в четверг, 14 октября, в беседе с радио Sputnik академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.

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