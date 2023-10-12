История любви Николая II и Александры Федоровны: знакомство, помолвка, дети | Леди Mail.ru

История любви Николая II и Александры ФедоровныПервая встреча Александры и НиколаяВпервые Александру Федоровну представили Николаю в 1884 году в Санкт-Петербурге на свадьбе ее старшей сестры Эллы, которую после крещения назвали Елизавета Федоровна.