История любви Николая II и Александры Федоровны: знакомство, помолвка, дети | Леди Mail.ru

История любви Николая II и Александры ФедоровныПервая встреча Александры и НиколаяВпервые Александру Федоровну представили Николаю в 1884 году в Санкт-Петербурге на свадьбе ее старшей сестры Эллы, которую после крещения назвали Елизавета Федоровна.
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