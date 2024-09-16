НАТО формирует диверсионные ячейки в Одессе: подготовка к сдаче города России? Юлия СоколоваКто и как создаёт в Одессе языковые патрули и зачем вербовка диверсантов идёт открыто на рекрутинговых сайтах, чем возмущены даже сами украинцы, пишет Life.