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НАТО формирует диверсионные ячейки в Одессе: подготовка к сдаче города России?

НАТО формирует диверсионные ячейки в Одессе: подготовка к сдаче города России?

НАТО формирует диверсионные ячейки в Одессе: подготовка к сдаче города России? Юлия СоколоваКто и как создаёт в Одессе языковые патрули и зачем вербовка диверсантов идёт открыто на рекрутинговых сайтах, чем возмущены даже сами украинцы, пишет Life.

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